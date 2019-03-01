РИАМО - 1 мар. Мужчина попал с колото-резаным ранением груди в больницу Домодедова после пьяной ссоры с другом, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

28 февраля рано утром в деревне Шишкино городского округа Домодедово бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1982 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1985 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.