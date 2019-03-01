РИАМО – 1 мар. Госжилинспекция предписала привести в порядок кровлю и чердак дома в Мытищах после проверки телевизионного сюжета, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы провели оперативную проверку фактов, изложенных в сюжете программы одного из телеканалов. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков уточнил, по итогам проверки выдано предписание об обеспечении надлежащего состояния кровли и чердака дома №15/20 на Летной улице.

«В сюжете рассказывалось, что из-за сырости от протечек в квартирах болеют дети, происходят замыкания электропроводки, а строительный мусор на чердаке не убран со времени предыдущего ремонта кровли в 1993 году», – отмечается в сообщении.

Проверка Госжилинспекции зафиксировала сквозные отверстия в кровельном покрытии, мокрые протечки в местах примыкания кровельного покрытия и чердачных стен. На слуховых окнах отсутствовали ставни. Подтвердилось и сильное захламление чердачного помещения.

«Муниципальной УК «Управление заказчика» предписано устранить все обнаруженные нарушения. Учитывая, что проведение наружных работ эффективно лишь в теплое время года, отчитаться об исполнении предписания МУП обязано до 24 июня 2019 года», – подчеркивается в материале.

Соков добавил, что в отношении начальника производственно-технического отдела «Управления заказчика» был составлен протокол о нарушении лицензионных требований.

«Он направлен на рассмотрение мирового суда. КоАП предусматривает в данном случае персональный штраф от 50 до 100 тысяч рублей», – заключил он.