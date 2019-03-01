РИАМО - 1 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 5 марта проведет традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие представители бизнеса, которые реализуют проекты на территории региона и рассматривают планы по расширению своей деятельности», – отмечается в материале.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития взаимодействия с инвесторами, меры поддержки предпринимательства и механизмы реализации сотрудничества, отдельное внимание будет уделено точкам роста и перспективам развития бизнеса.

В рамках «Подмосковной масленицы» пройдут дискуссии по направлениям: инвестиции в сельское хозяйство, государственно-частное партнерство, меры поддержки промышленности и инвесторов.