РИАМО - 1 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» приостановили оформление партии (пищевого) желатина говяжьего, весом 2 килограмма, поступившего из Таиланда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: не выполнены условия ввоза по разрешению Россельхознадзора, а именно ветеринарный сертификат распечатан не на бланке установленного образца; ветеринарный сертификат Таиланда оформлен на не защищенном бланке, без степеней защиты и водяных знаков; в ветеринарном сертификате Таиланда отсутствует информация на русском языке», – отмечается в сообщении.

Также маркировочные этикетки были выполнены на английском языке, информация на русском языке отсутствовала; на этикетке отсутствовала информация о температурном режиме хранения продукции.

Груз будет оформлен после предоставления соответствующего ветеринарного сертификата Таиланда на бланке со степенями защиты, пояснений от завода изготовителя и предоставления корректных маркировочных этикеток.