РИАМО – 1 мар. Городской фестиваль «Московская масленица» стал лидером рейтинга популярных праздников Масленицы в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Масленичная неделя пройдет с 4 по 10 марта, а главные мероприятия Масленицы состоятся в выходные 9 и 10 марта.

«Фестивали «Московская Масленица» в Москве, «Широкая Масленица» в Санкт-Петербурге и праздник «Яркая Масленица» в Ярославле входят в топ-3 у туристов на Масленицу», – отмечается в сообщении.

В первую десятку городов и регионов для путешествий и туров на Масленицу вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Подмосковье, Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край и Костромская область.

С 1 по 10 марта в столице проходит фестиваль «Московская Масленица». В центре города и в других округах расположатся 23 фестивальные площадки. Здесь посетители смогут приобрести фермерские продукты, попробовать блюда, приготовленные рестораторами, и продегустировать более 210 видов блинов.

Также москвичей и туристов ждут 1,5 тысячи разнообразных мастер-классов, более 50 бесплатных экскурсий и свыше 250 уличных представлений.