РИАМО - 1 мар. В Московской области в пятницу ожидается метель, гололедица и порывистый ветер, в связи с чем жителям рекомендуют обходить шаткие конструкции, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды <…> в связи с прохождением холодного фронта по Московской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток ожидается мокрый снег, метель, сильная гололедица, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до минус 7-10 градусов», – говорится в сообщении.

Жителям и гостям Подмосковья рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)», – добавляется в материале.

В Подмосковье и Москве на пятницу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, метели и сильной гололедицы.

Управление ГУ МВД России по Подмосковью рекомендует водителям обратить особое внимание на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких маневров и торможений.