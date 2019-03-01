РИАМО – 1 мар. На Фестивальной улице в столице молодая женщина ранила ножом двух человек, пострадавшие от госпитализации отказались, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 февраля.

«Примерно в 23:40 девушка на Фестивальной улице причинила ранения ножом двум молодым людям. Пострадавшие от госпитализации отказались, травмы оказались незначительными. Девушку сотрудники полиции задержали и передали медикам», – отметил собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка.