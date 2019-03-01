РИАМО - 1 мар. Сведения в отношении ООО «Юла» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта с отделом МВД РФ по Подольску, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Подольск, в отношении ООО «Юла» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Юла» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Юла» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Юла» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.