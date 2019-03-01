РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в рамках региональной недели посетил в пятницу многопрофильный полиграфический комплекс АО «ВМС-Принт» в подмосковном Подольске и предложил руководству в качестве потенциального партнера шоколадную фабрику из горокруга Домодедово, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Вчера (28 февраля – ред.) был в Домодедове на производстве шоколадной продукции, там стоит вопрос оптимизации стоимости продукции, но они не могут этого сделать из-за упаковки, которую приходится возить издалека», – сказал Фетисов.

Он добавил, что АО «ВМС-Принт» может оказать помощь в решении данной проблемы.

«Поэтому будем говорить сегодня о возможном сотрудничестве этих двух компаний. Отрадно, что в Подольске есть такое современное производство, загрузка производственных мощностей здесь около 90 %. Пообщались с руководством о том, как они этого достигли, чем мы можем помочь с дальнейшим развитием на уровне партии «Единая Россия» и на уровне Московской области» – заключил Фетисов.

Многопрофильный полиграфический комплекс АО «ВМС-Принт» оснащен современным, высокотехнологичным полиграфическим оборудованием ведущих мировых производителей, что позволяет выполнять заказы на флексографическую и офсетную печать для упаковки любой степени сложности. Основными заказчиками продукции АО «ВМС-Принт» являются ведущие предприятия фармацевтического рынка, пищевой, парфюмерной, косметической и текстильной промышленности.

Объем производства предприятия стабильно растет, увеличивается заработная плата работников. За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2017 годом вырос на 16,3 % и составил 1,3 миллиарда рублей.