РИАМО – 1 мар. На фитосанитарном посту в столице в горшечных растениях хризантем из Нидерландов обнаружили карантинный для РФ объект – западный калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверка проводилась 23 февраля на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.