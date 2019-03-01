РИАМО – 1 мар. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Сергиево-Посадском районе привлечен к административной ответственности из-за не выполненного предписания управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее была организована проверка на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 257,4 гектара, расположенном в Сергиево-Посадском районе Московской области, находящимся на праве собственности у Андрея Золоторубова.

«В результате проверки управлением выявлено, что собственником повторно не выполнены установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – отмечается в сообщении.

Кроме того, земельный участок зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

«За повторное в течение года совершение административного правонарушения в отношении Золоторубова составлен протокол и материалы административного дела направлены в мировой суд по подведомственности для принятия решения», – добавляется в сообщении.