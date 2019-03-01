РИАМО - 1 мар. В Даниловском районе столицы установят арт-объект из серии RockGrowth («Рост Камней»), скульптура весом 11,5 тонн и высотой с пятиэтажный дом уже изготовлена, и в этом году прибудет в Москву, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Уникальный объект создан известным скульптором Ариком Леви специально для ЖК «Зиларт», возводимого на месте бывшей промзоны ЗИЛ.

«К скульптуре планируется подвести воду и электричество, чтобы зимой ее зеркальная поверхность из нержавеющей стали могла обогреваться и не покрывалась льдом», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, добавив, что установить монумент застройщик намерен на бульваре Братьев Весниных.

Данный арт-объект станет самым крупным в коллекции автора. Сейчас самая большая скульптура из этой серии – восьмиметровая – установлена в Брюсселе у подножия знаменитого бельгийского Атомиума.

ЖК «Зиларт», возводимый Группой «ЛСР» в рамках реорганизации промзоны ЗИЛ, – территория, где тон развитию задают современные тенденции в градостроительстве и новаторские принципы создания объектов благоустройства.

В рамках первой очереди здесь уже построили ряд необычных жилых корпусов, например, дом-хамелеон и таунхаусы с прозрачной крышей. Значительная часть территории комплекса будет отведена под строительство объектов культуры, парки и общественные пространства.