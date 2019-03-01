РИАМО – 1 мар. В маршруты трамваев возле станций метро «Белорусская» и «Новослободская» со 2 марта будут внесены изменения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Трамваи №50 перестанут доезжать до Тверской Заставы, вместо этого они будут следовать до станции метро «Новослободская». А остановка «Улица Палиха» при движении в сторону проезда Энтузиастов переносится на Сущевскую улицу», – говорится в сообщении.

Маршрут трамвая №19 отменен.

«С 4 марта снова поедут трамваи №9 – от Тверской Заставы до МИИТа (с разворотом по внешнему кольцу). Первый трамвай будет отъезжать в 07:30 от остановки «Тверская Застава», а последний – в 21:30 от остановки «МИИТ»», – уточняется на сайте.

Кроме того, с 2 марта изменятся маршруты автобусов т56 и т78.

При движении в сторону Тверской Заставы автобусы будут следовать не по Новолесной улице, а по Бутырскому Валу и 1-му Лесному переулку.

Остановки «Новолесная улица» и «2-й Лесной переулок» (в обоих направлениях) переносятся на Бутырский Вал. А в 1-м Лесном переулке появится новая остановка «Метро «Белорусская»».