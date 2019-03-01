РИАМО – 1 мар. Инспекторы Минэкологии задержали с поличным организаторов незаконных свалок в Мытищах и городском округе Солнечногорск, против них возбуждены административные дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Организацию двух нелегальных свалок пресекли инспекторы эконадзора в ходе ночного рейда.

«Вблизи деревни Поярково в городском округе Солнечногорск специалисты Минэкологии совместно с сотрудниками полиции задержали три грузовика, с которых сбрасывались строительные отходы. 8 единиц тяжелой техники были задержаны недалеко от деревни Свиноедово городского округа Мытищи, где также незаконно размещался строительный мусор – бой кирпича и бетона, а также грунты неизвестного происхождения», – отмечается в сообщении.

Вся спецтехника отправлена на ответственное хранение, водители привлечены к ответственности.

«Инспекторы эконадзора возбудили дела об административных правонарушениях. На месте первой свалки уже отобраны пробы отходов, чтобы рассчитать ущерб, причиненный почвам. В ближайшее время отбор проб будет произведен и в районе поселения Свиноедово», – уточняется в сообщении.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов заявил, что помимо плановых рейдов, сотрудники ведомства постоянно держат на контроле ситуацию на участках, где ранее были зафиксированы попытки незаконного размещения мусора.

«Так, в Поярково инспекторы пресекли сброс отходов уже во второй раз, успели вовремя. В обоих случаях собственники земельных участков известны, они будут привлечены к административной ответственности вместе с непосредственными организаторами нелегальных свалок», – заключил Воронцов.