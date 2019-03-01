РИАМО - 1 мар. В первый день календарной весны на севере Москвы пошел сильный снегопад, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В Хорошевском районе столицы снег идет сплошной стеной, видимость на улицах сильно ухудшилась.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в Москве местами ожидается метель. Скорость ветра в порывах может достигать 12-15 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Подмосковье и Москве на пятницу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, метели и сильной гололедицы.

В пятницу ЦОДД рекомендовал московским автомобилистам сменить личную машину на метро из-за снегопада и гололеда на дорогах, водителям напомнили, что не стоит парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами, но необходимо держать дистанцию и не превышать скорость.

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