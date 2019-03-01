РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. В подмосковном Королеве с начала текущего года вывезли больше 91 тысячи кубических метров снега, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко.

Во время неблагоприятных погодных условий на борьбу с непогодой были мобилизованы все службы города.

«К уборке были привлечены порядка 700 сотрудников дорожных и коммунальных служб, 130 единиц специализированной техники. С начала года было вывезено 91,5 тысячи кубометров снежных масс, что составляет свыше 4,6 тысячи КамАЗов», – написал Даниленко в своем Instagram-аккаунте.

Сообщить о плохой уборке снега можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».