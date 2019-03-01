РИАМО – 1 мар. Храм мученика Иоанна Воина с двумя боковыми приделами планируется построить в городском округе Чехов, его площадь составит порядка 500 квадратных метров, сообщается на сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Архитектурно-художественное решение храма мученика Иоанна Воина одобрено в рамках заседания рабочей группы при архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

«Проект храма с двумя боковыми приделами в честь Божией Матери, новомучеников и исповедников российских выполнен в традициях русского православного зодчества. Архитектурное решение двухколокольного храма, учитывающее восточно-христианское наследие в области храмовой архитектуры, выполнено с использованием художественных приемов классицизма и барокко, что придает зданию особую выразительность и уникальность», – говорится в сообщении.

Современный объект культового назначения должен отвечать исконным критериям церковного искусства, быть функциональным, архитектурно выразительным с формированием комфортной среды как самого объекта, так и прилегающей территории.

«Территория храма подлежит комплексному благоустройству с организацией общественной зоны, декоративных водоемов, прогулочной зоны, зоны детских площадок, а также удобной парковкой и обеспечением безопасного пешеходного движения с учетом маломобильных групп населения», – уточнил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что общая площадь здания составит около 500 квадратных метров. Автором проекта выступило ООО «Центр православного зодчества».