РИАМО – 1 мар. Представительницы прекрасной половины человечества 8 марта смогут посетить Исторический музей в столице абсолютно бесплатно, особое внимание гостьям следует обратить на недавно открывшиеся экспозиции «Аристократический портрет» и «Обретение», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Международный женский день Исторический музей и его филиалы будут работать с 10:00 до 21:00.

«Специальный подарок к 8 Марта приготовил для своих посетительниц Государственный исторический музей. В Международный женский день, который в этом году выпадает на пятницу, москвички и гостьи города смогут посетить экспозиции Исторического музея, а также выставочный комплекс и Музей Отечественной войны 1812 года бесплатно. Для этого в кассе нужно получить бесплатный билет. В праздничный день музей и его филиалы будут работать с 10:00 до 21:00, а кассы – до 20:00», – отмечается в сообщении.

В главном здании (Красная площадь, дом 1, вход №2) посетители увидят дошедшие до наших дней сокровища древних цивилизаций, личные вещи российских самодержцев и полководцев, а затем смогут посетить недавно открывшуюся выставку «Обретение». В экспозиции представлены 36 икон, написанных в период с XVI до начала XX века. Когда-то они находились в храмах Ярославля, которые были разорены после революции 1917 года.

«Большая часть иконописных полотен до сегодняшнего дня находилась на хранении в реставрационных мастерских и в музеях не выставлялась. На выставке можно увидеть уникальные произведения иконографии, такие как «Святая Княгиня Ольга», «Священномученик Антипа Пергамский», «Архидиакон Филипп» и другие», – перечисляется в материале.

В выставочном комплексе (площадь Революции, дом 2/3) гостьям предлагается посетить две временные выставки – «Аристократический портрет» и «Русский Север».

«На первой экспозиции выставлено 120 портретов представителей знаменитых русских дворянских родов. С живописных полотен на посетителей смотрят Куракины, Голицыны, Барятинские, Долгоруковы, Шаховские, Нарышкины и Глебовы‐Стрешневы. Среди авторов картин такие выдающиеся художники, как Василий Тропинин, Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский», – добавляется на сайте.

Впервые широкой публике демонстрируется портрет графа Алексея Бестужева-Рюмина, написанный Иваном Родионовым в 1757–1758 годах. Музей приобрел его в 2015 году.

«Вниманию гостей выставки «Русский Север» будут представлены диковинные изделия русских мастеров, прославивших Мурманскую, Вологодскую и Архангельскую области, республики Карелию и Коми. Это шкатулки и ларцы тонкой работы, короба и прялки, деревянные буфеты и разнообразная кухонная утварь. <…> Посетительницам экспозиции будет интересно узнать, какие украшения носили модницы в XVII–XIX веках», – уточняется в сообщении.

В мельчайших деталях можно рассмотреть серьги и подвески из перламутра, медного сплава и речного жемчуга, серебряные кокошники, прошитые золотыми нитями, праздничные женские костюмы с яркими расписными юбками и многое другое. На выставке также впервые показывают традиционные вышивки северных народов России, которые привез из своих путешествий художник Иван Билибин.

«Исторический музей – один из крупнейших музеев мира и самый большой в России. В его фондах хранится около пяти миллионов экспонатов. Ежегодно музей посещают свыше полутора миллионов человек», – заключается в сообщении.

Чем заняться на фестивале «Московская Масленица»>>