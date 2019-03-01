РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Пешеходный мост через реку Пехорка в подмосковных Люберцах смонтируют до 30 апреля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Люберец поинтересовалась через портал «Добродел», кода построят пешеходный мост через реку Пехорку. Сейчас люди переходят ее по доске.

«В ответ на обращение, поступившее через интернет-портал правительства Московской области «Добродел», по вопросам строительства пешеходного моста через реку Пехорку сообщаю следующее: монтаж моста будет выполнен после проведения конкурсных процедур заключения муниципального контракта в срок до 30 апреля 2019 года», – сообщил замглавы администрации Люберец Эдуард Сигалов.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по покраске мостовой конструкции.