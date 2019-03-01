РИАМО - 1 мар. Возмущенные жители столицы закидали мусором автомобиль «Яндекс.Такси», перегородивший им подход к контейнерной площадке, соответствующую видеозапись прислал в адрес портала «РИАМО в Реутове» Сергей Архаров.

«В Москве такси перегородила доступ к мусорке, и жители закидали тачку мусорными пакетами», – отметил Архаров.

На видео видно забросанную мусором желтую машину такси марки Hyundai. Машина принадлежит сервису «Яндекс.Такси». На капоте машины разместили букет цветов и оставили пакет с мусором, на боковое зеркало также повесили пакет с мусором.