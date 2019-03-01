РИАМО - 1 мар. Столичные следователи организуют проверку по факту нападения двумя неизвестными на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова, сообщается на сайте СК РФ.

Генерал-полковник в отставке, бывший первый замминистра промышленности Александр Бриндиков попал в реанимацию после нападения двух неизвестных на улице Малой Никитской в столице. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица.

«В целях объективного полного и всестороннего расследования вопиющего случая нападения в Москве на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку», – говорится в сообщении

Также Бастрыкин поручил с ходатайством перед надзорным органом о передаче уголовного дела, расследуемого органами полиции по данному факту, в производство следственных органов СК России.