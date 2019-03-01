РИАМО – 1 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Группа компаний «ТенСилон» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от Главного управления социальных коммуникаций Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Группа компаний «ТенСилон» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по оценке состояния институтов гражданского общества в Московской области», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Группа компаний «ТенСилон» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

«Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – уточняется в материале.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Группа компаний «ТенСилон» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.