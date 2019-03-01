РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи будет выявлять нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов с 4 марта, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД муниципального управления МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 14 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов, в результате которых один человек погиб, 14 ранены, из них двое детей. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

«С 4 по 10 марта в городских округах Балашиха и Реутов будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизацию аварийной обстановки с участием пешеходов», – говорится в сообщении.

Основное количество ДТП с участием пешеходов совершается по вине водителей транспортных средств, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, а пешеходы, в свою очередь, часто переходят проезжую часть вне пешеходного перехода.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге. Особое внимание инспекторы уделят использованию световозвращающих элементов в темное время суток, так как использование светоотражателей способствует значительному снижению аварийности на дорогах.