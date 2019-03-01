РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 мар. Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию 4 марта проведет выездное расширенное заседание в деревне Путилково подмосковного Красногорска, депутаты посетят бетонный завод и встретятся с инициативной группой жителей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Мособлдуму неоднократно обращались члены инициативной группы жителей деревни Путилково с жалобами на нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, связанного с работой завода по производству бетона. Также жители жалуются на незаконность размещения завода в жилой зоне.

«Четвертого марта в Красногорске комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию проведет выездное расширенное заседание на тему: «О нарушении требований природоохранного законодательства в результате функционирования предприятий, расположенных в жилой зоне деревни Путилково городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Сначала депутаты посетят территорию промышленной площадки бетонного завода в деревне Путилково, а затем обсудят вопросы функционирования предприятия с инициативной группой жителей в школе «Мозаика». Встреча начнется в 16:00.

«В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти Московской области, прокуратуры и Главного управления МВД России по Московской области, администрации городского округа Красногорск и инициативные жители», – заключается в сообщении.