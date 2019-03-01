РИАМО - 1 мар. Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» анонсировала выход на рынок отечественного оборудования медицинского газоснабжения последнего поколения – контрольно-запорных устройств Кадуцей (Caduceus), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, наличие в российских лечебно-профилактических учреждениях современной системы медицинского газоснабжения является необходимым условием для качественного оказания медицинской помощи.

«Специалистами компании «ВестМедГрупп» разработаны контрольно-запорные устройства Кадуцей или, как их еще называют, поэтажные коробки, чтобы помочь инженерно-техническим специалистам осуществлять контроль за давлением газа в системе медицинского газоснабжения, а врачебному персоналу в экстренных ситуациях дать возможность быстро перекрыть подачу медицинских газов в отдельные участки газопроводов», – добавилзампред.

Как уточняется в материале, высокотехнологичные устройства сразу нескольких модификаций по надежности и техническим характеристикам ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Широкая линейка вариантов исполнения оборудования обеспечивает возможность подключения к контрольно-запорному устройству до шести различных магистралей медицинских газов одновременно.

«В зависимости от модели, групповые затворы Кадуцей могут быть оснащены механическим, электромеханическим манометрами, семисегментным индикатором и LCD-дисплеем. Поэтажные отключающие коробки Кадуцей оснащены специальными клапанами стандарта DIN 13260-2, что позволяет подключить резервный источник газа в случае прекращения подачи в контролируемом участке газопровода, а также обеспечивает удобство и быстроту подсоединения к газовым магистралям в экстренных ситуациях», – сказал генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин.

Современное оборудование предназначено для оснащения лечебно-профилактических учреждений любого профиля, и его уже высоко оценили специалисты отрасли. Резидент ОЭЗ «Дубна» еще до полной презентации своей разработки получил сразу несколько крупных заказов от постоянных клиентов на производство, поставку и монтаж поэтажных коробок Кадуцей в учреждения здравоохранения Центрального и Дальневосточного федеральных округов.