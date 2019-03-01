РИАМО - 1 мар. В столице зафиксировали несколько десятков водителей, которые нарушили правила проезда по «вафельной» разметке, данная норма начала действовать в пятницу, сообщил журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

«С сегодняшнего дня начинается фиксация нарушения «вафельницы», как она уже всем известна. Мы провели достаточно большую работу, всех проинформировали, а сегодня начинается администрирование этого нарушения. статистику смотрел несколько часов назад, зафиксировано было несколько десятков нарушений, еще не все обработаны МВД, но нарушители точно есть», - сказал Леглер.

Он напомнил, что правило запрещает останавливаться на «вафельной» разметке.

«Пять секунд мы фиксируем, то есть чтобы сформировался материал с признаками нарушения, нужно простоять более 5 секунд. Наша позиция такая, что перекресток не должен заниматься транспортными средствами, если даже у вас горит зеленый свет, вы должны оценить транспортную обстановку, таким образом проехать перекресток, чтобы проезд был незамедлительный, и вы не останавливались на перекрестке. «Вафельница» всегда должна быть свободна от транспортных средств, там не должно быть машин», - уточнил Леглер.

По его словам, до конца года «вафельную» разметку нанесут на 40 перекрестков в Москве.

«Мы сейчас начинаем вынесение, смотрим на административное производство, какие будут жалобы. Хотим до конца весны, может быть, до начала лета закрыт «вафельницы» еще на 40 перекрёстках», - сказал Леглер.

Под «вафельницы» отбирают самые загруженные перекрестки, которые мешают проезду общественного транспорта и формируют много проблем на сопутствующих улицах.

На сегодняшний день «вафельная» разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема «запирания» перекрестков. В большинстве случаев на этих перекрестках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам, чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который, нарушив правила, «блокирует» перекресток.