РИАМО - 1 мар. В столице зафиксировали несколько десятков водителей, которые нарушили правила проезда по «вафельной» разметке, данная норма начала действовать в пятницу, сообщил журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.
Он напомнил, что правило запрещает останавливаться на «вафельной» разметке.
«Пять секунд мы фиксируем, то есть чтобы сформировался материал с признаками нарушения, нужно простоять более 5 секунд. Наша позиция такая, что перекресток не должен заниматься транспортными средствами, если даже у вас горит зеленый свет, вы должны оценить транспортную обстановку, таким образом проехать перекресток, чтобы проезд был незамедлительный, и вы не останавливались на перекрестке. «Вафельница» всегда должна быть свободна от транспортных средств, там не должно быть машин», - уточнил Леглер.
По его словам, до конца года «вафельную» разметку нанесут на 40 перекрестков в Москве.
«Мы сейчас начинаем вынесение, смотрим на административное производство, какие будут жалобы. Хотим до конца весны, может быть, до начала лета закрыт «вафельницы» еще на 40 перекрёстках», - сказал Леглер.
Под «вафельницы» отбирают самые загруженные перекрестки, которые мешают проезду общественного транспорта и формируют много проблем на сопутствующих улицах.
На сегодняшний день «вафельная» разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема «запирания» перекрестков. В большинстве случаев на этих перекрестках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам, чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который, нарушив правила, «блокирует» перекресток.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии