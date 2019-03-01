РИАМО - 1 мар. Расследование по факту падения легкомоторного самолета на территории дачного общества «Подлипки-3» в Коломенском городском округе начала комиссия Межгосударственного авиационного комитета, в результате ЧП погибли два человека, сообщается на сайте МАК.

По предварительной информации, 28 февраля в 14:00 легкомоторный самолет «Охотник С72» начал свой маршрут с аэродрома «Северка» и потерпел крушение на территории дачного участка, расположенного в Коломенском городском округе. В момент крушения в доме никого не оказалось. На борту самолета находились пилот и пассажир, которые в результате крушения погибли на месте.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в сообщении.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Видео с места падения легкомоторного самолета в Подмосковье>>