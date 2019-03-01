РИАМО - 1 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в срезах цветов гвоздики, происхождением Колумбия, на посту в Краснознаменске выявили карантинный для РФ объект, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Так, 24 февраля 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск – ред.), при досмотре срезов цветов гвоздики, в количестве 520 штук, происхождением Колумбия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.