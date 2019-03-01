РИАМО - 1 мар. Развязку улицы Генерала Дорохова с МКАД реконструируют, в проект заложили строительство путепровода, эстакады и тоннеля при съезде на кольцевую дорогу, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Реконструкция развязки призвана, в первую очередь, облегчить движение на этом участке. Как показывает практика, результат не заставит себя ждать. Как ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин, можно прошедший год назвать и годом дорожного строительства, потому что мы ввели рекордное количество новых дорог – около 125 километров», – пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Путепровод, который будет проходить над МКАД, будет расширен до трех полос в каждую сторону. Эстакада пройдет при левоповоротном съезде с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД. Длина ее составит более 160 метров. Съехать на внутреннюю можно будет по небольшому путепроводу – он пройдет под уже существующей развязкой клеверного типа.

В рамках реконструкции планируется построить 5,7 километра дороги. Также, недавно строители приступили к реконструкции развязки МКАД на Волоколамском шоссе.