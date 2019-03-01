РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Новая современная школа появится на месте старого корпуса для начальных классов средней школы №48 в поселке Малаховка подмосковных Люберец, ее планируют открыть 1 сентября 2020 года, сообщила начальник управления образованием администрации городского округа Виктория Бунтина.

Здание начальных классов, расположенное по адресу: поселок Малаховка, улица Пионерская, дом №19, на сегодня выработало свой ресурс на 100 %. Корпус построили в 1910 году. В 2010 году Госпожнадзором было выдано предписание о закрытии второго этажа, который не соответствует правилам пожарной безопасности.

«Здание в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии. Кровля каждую зиму и весну протекает по всему периметру. Еженедельно для прочистки канализации приходится вызывать аварийную бригаду. Отопление в здании очень слабое. Строительство нового корпуса начнется уже в этом году (2019 – ред.). Открыть его планируется 1 сентября 2020 года», – сказала Бунтина.

Она отметила, что в настоящий момент в здании обучаются 109 детей в две смены.

«На сегодня стоит очень остро вопрос перевода детей в основной корпус школы, который находится по адресу: улица Комсомольская, дом №4. Он тоже очень маленький, будет проблематично, но мы справимся. В период строительства новой школы ребята будут учиться в две смены», – отметила Бунтина.

Она добавила, что в 2017 году удалось войти в государственную программу «Образование Подмосковья» для того, чтобы начать строительство нового объекта общего образования на 275 мест. Новая школа будет с современными классами, просторными актовым и спортивным залами, столовой.

Новую школу построят на месте старого здания, которое планируется снести.

Ранее пресс-служба администрации Люберец сообщила, что бытующее мнение о том, что начальная школа, получившая в народе неофициальное название «Сказка», является объектом культурного наследия, не соответствует действительности. Данный объект не включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Соответствующее заключение было выдано Главным управлением культурного наследия Московской области 28 декабря 2017 года. Земельный участок также расположен вне защитных зон объектов культурного наследия.