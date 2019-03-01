РИАМО – 1 мар. Три незаконных строения, где функционировал автосервис и шиномонтаж, были обнаружены Госинспекцией по недвижимости при проведении контрольно-инспекционных мероприятий на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что объекты возведены на земельном участке без разрешительной документации в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он уточнил, что была оперативно организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка.

«Префектурой ЮАО с привлечением ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Южного административного округа города Москвы» проведены демонтажные работы», – дополнил Овчинский.

В настоящее время самострой ликвидирован, земельный участок освобожден.

«Начальник контрольного ведомства подчеркнул, что объекты самовольного строительства не только искажают архитектурный облик города, осложняют дорожно-транспортную инфраструктуру, но и несут потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», – заключается в материале.