РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. Жителя подмосковного Королева оштрафовали на 60 тысяч рублей за незаконную врезку в счетчик горячего отопления, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Проверки счетчиков на воду инспекторы управляющих компаний проводят не менее одного раза в год. При проверке выявляются незаконные вырезки в систему коммуникаций.

«УК «Жилкомплекс» обнаружила незаконную врезку в счетчик горячего отопления. За нарушение был начислен штраф в размере 60 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

За данное нарушение жители обязаны в течение трех месяцев выплачивать сумму, которая превышает норматив в 10 раз.