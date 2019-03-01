РИАМО - 1 мар. В последнее время в Москве участились случаи заболевания корью среди строительных рабочих, задействованных на объектах капитального строительства и реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор рекомендует руководителям строительных организаций организовать профилактические прививки против кори», - говорится в сообщении.

Корь – инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. При контакте с заболевшим вероятность заражения стремится к 100%. Исключение составляют люди, переболевшие корью, и привитые. Заболевание часто протекает тяжело, сопровождается серьезными осложнениями и может привести к летальному исходу.

При этом корь является управляемой инфекцией. Это значит, что своевременная вакцинация гарантирует защиту от заболевания.

Информацию по вопросам профилактики кори можно получить на горячей линии территориального управления Роспотребнадзора по городу Москве с 4 по 18 марта. Телефоны горячей линии: +7 (495) 687-40-62, +7 (495) 687-40-70, +7 (495) 616-54-87, +7 (495) 687-40-33.