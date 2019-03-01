РИАМО – 1 мар. Акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» продолжилась в Подольске, силами сотрудников территориального отдела №35 и молодогвардейцев был освобожден от наледи двор ветерана труда, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора в свободное от работы время оказывают добровольческую помощь труженику тыла, проживающей в микрорайоне Львовский, Евдокии Васильевне. На этот раз инспекторы оказали помощь в очистке территории. После прошедших обильных снегопадов двор частного дома превратился в настоящее препятствие для пожилого человека, выйти на улицу стало практически невозможным», – отмечается в сообщении.

Инспекторы местного отдела Госадмтехнадзора, вооружившись лопатами и ломами, скололи лед, почистили снег, а также посыпали солью дорожки на территории домовладения.

«Женщина осталась довольна помощью и вниманием инспекторов, теперь передвигаться по своей территории стало не только возможно, но и безопасно», – заключается в сообщении.