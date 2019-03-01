РИАМО - 1 мар. Переменчивая погода ожидается в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные: 2 марта будет весьма морозно, а 3 марта – резкое потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

Для погоды в первые весенние дни в Центре европейской части России характерными будут резкие изменения погодных условий.

«В Москве и Московской области в субботу морозно и солнечно, днем минус 2 – 5 градусов, в ночные часы минус 9 – 12 градусов. В воскресенье ожидается резкое потепление до 0 до минус 2 градусов, продолжительные снегопады, метели, сильный ветер», – говорится в сообщении.

Облачно и до 2 градусов тепла ожидается в Московском регионе в первый день весны. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Подмосковье и Москве на 2 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.