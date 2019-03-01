РИАМО - 1 мар. Восьмиклассник с ножом ограбил школьника на улице Академика Анохина в столице, он забрал телефон стоимостью более 90 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщил РИМАО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 27 февраля в 15:52 в службу «02» поступило сообщение от ученика шестого класса 2006 года рождения о разбое по адресу: улица Академика Анохина, дом 2, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 февраля в 15:48 у дома по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, другу заявителя ученику шестого класса 2006 года рождения, открыто похитил у него телефон сотовой связи, скрылся», – сказал собеседник агентства

По его словам, материальный ущерб составил около 92 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«Двадцать восьмого февраля в 14:00 по адресу: улица Островитянова, дом 9, сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержан ученик восьмого класса 2004 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления», – добавил представитель пресс-службы.