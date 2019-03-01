РИАМО - 1 мар. Рейды по выявлению фактов незаконной продажи первоцветов планируют провести в Москве с привлечением волонтеров, сообщила РИАМО в пятницу председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова.
«Надо провести такую акцию по подснежникам, по первоцветам. Я считаю, что это большая проблема - что весной появляются незаконные точки (торговли - ред.). Мы на следующей неделе обязательно посмотрим продажу первоцветов», - сказала Зотова.
Она отметила, что в таких рейдах традиционно участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
В Москве уже расцвели первые подснежники. В конце февраля первоцветы обнаружили в Теневом саду возле главного входа в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород».
Подснежники (Galanthus) считаются самыми ранними цветами. Их цветение длится от пяти до трех недель. Подснежники не прихотливы, однако любят затененные места.
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