РИАМО - 1 мар. В тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в пятницу расцветет самая большая в мире кувшинка – легендарная Виктория амазонская с листьями в диаметре до двух метров, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Цветение начнется около 16:00 – посетители смогут увидеть кувшинку до 1 часа ночи», – отмечается в материале.

Кроме того, в другой тропической оранжерее — Пальмовой — сегодня расцвел «Язык дьявола» с ароматом гнилого мяса для привлечения мух-опылителей.

Гигантская виктория — чрезвычайно эффектная культура с листьями, способными выдерживать вес ребенка. Цветок растения живет около 48 часов – за это время он меняет цвет и пол.

В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории. Затем бутон закрывается навечно.

Несмотря на видимую нежность, снизу лист кувшинки вооружен трехсантиметровыми шипами, оберегающими Викторию от водных поедателей растительности.

Детальную информацию о кувшинках, бананах, пальмах, хищных растениях, папайях и других тропических растениях можно узнать на обзорных экскурсиях: 2 марта — в 12:00, 14:00, 15:30, 3 марта — 12:30, 14:00, 15:30. Также в «Аптекарском огороде» появились ночные экскурсии по тропикам с четверга по субботу — по заказу.