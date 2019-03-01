РИАМО - 1 мар. На реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому - первого скульптурного монумента Москвы, установленного на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году, уже удалось собрать свыше 5,2 миллиона рублей из 46 миллионов рублей, сообщается на сайте Государственного исторического музея.

«Объединив усилия, мы сможем сберечь для последующих поколений этот символ нашей страны, явив неравнодушие к сохранению национального культурного наследия. 200 лет назад подъем общенационального патриотического настроения позволил воздвигнуть на Красной площади монумент, и по сей день символизирующий силу, могущество духа и безграничную любовь к Родине ее защитников во все времена. Мы обращаемся к социально-ответственным организациям и всем неравнодушным гражданам нашей страны с просьбой о поддержке проекта реставрации поистине народного памятника», - отметил директор музея Алексей Левыкин.

В августе 2018 года Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору 46 миллионов рублей на реставрацию памятника гражданину Минину и князю Пожарскому в Москве.

Памятник создавался на народные пожертвования. 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской академии художеств в Санкт–Петербурге были отлиты скульптурная группа, состоявшая из двух фигур и круглого щита. Скульптуры высотой 4,5 метра были выполнены по уникальной для того времени технологии выплавления из восковой модели за один прием.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади открыли 20 февраля 1818 года. Летом 1931 года монумент передвинули со своего исторического места напротив Верхних торговых рядов к фасаду Покровского собора. Во время этого перемещения произошло повреждение конструкции памятника.

В конце 2016 года скульптурный монумент был официально передан в ведение Государственного исторического музея, и специалисты детально исследовали памятник, сделав заключение, что его состояние вызывает серьезные опасения. Для сохранения монумента необходима безотлагательная реставрация. По оценкам специалистов, стоимость работ составляет 46 миллионов рублей.