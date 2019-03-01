РИАМО - 1 мар. Два эвакуатора ГКУ «АМПП» помогли устранить последствия аварии с участием четырех автомобилей в Гагаринском тоннеле, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Вечером 28 февраля в Москве произошло двойное ДТП с участием четырех автомобилей. В 22:48 в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце во время оформления инспекторами ГИБДД ДТП в патрульный автомобиль врезался автомобиль марки Lexus. Один из сотрудников ДПС погиб, второй госпитализирован.

«Для ликвидации последствий аварии на место происшествия были отправлены два эвакуатора ГКУ «АМПП». Благодаря оперативной работе сотрудников службы эвакуации, поврежденные автомобили были перемещены в безопасные места, а дорожное движение восстановлено в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Эвакуаторы «Московского паркинга» регулярно оказывают содействие экстренным службам города при устранении последствий ДТП и других происшествий на дорогах. Это помогает обеспечить бесперебойное движение на улицах города и избежать возникновения заторов.

Сотрудники службы эвакуации АМПП осуществляют круглосуточное дежурство на улицах города. Перевозка поврежденных автомобилей в безопасные места происходит абсолютно бесплатно.