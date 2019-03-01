РИАМО - 1 мар. Мужчину подозревают в убийстве в ходе пьяной ссоры знакомого, его задержали, ведется расследование, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Поздно вечером 27 февраля в поселке Комбината Стройматериалов Раменского района в своей квартире с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшего 1981 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.