РИАМО - 1 мар. На фестивале «Московская Масленица» можно будет посетить более 1,5 тысяч мастер-классов, также запланировано свыше 200 спектаклей, сообщила журналистам представитель оргкомитета фестиваля Анна Торопова.

В 2019 году «Московская Масленица» проходит с 1 по 10 марта на 23 площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках.

«В этом году на фестивале запланирована интересная культурная программа. На всех участвующих площадках можно посмотреть спектакли, фолк-концерты, поучаствовать в мастер-классах – их в этом году запланировано более 1,5 тысяч. Из них 700 – это кулинарные мастер-классы. В основном печем блины, но еще и разные пироги, варим каши. Также пройдут более 800 мастер классов, где можно освоить гончарное искусство, рисовать акварелью и ознакомиться с различными орнаментами», – сказала Торопова.

Кроме мастер-классов на фестивале планируется более 200 спектаклей, в основном это кукольные постановки, которые приехали из различных регионов России.

Фестиваль «Московская Масленица» входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году гостями «Московской Масленицы» стали 4,75 миллиона человек. Они приобрели около 250 тысяч блинов и посетили в сумме порядка 3 тысяч развлекательных мероприятий.