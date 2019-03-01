РИАМО - 1 мар. С начала 2019 года на территории Подмосковья проведено уже порядка 3 тысяч комиссионных проверок внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В Московской области проводится системная работа по повышению безопасности газового оборудования в многоквартирных домах. Основная цель проверок – профилактика чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией неисправного газового оборудования в многоквартирных жилых домах», – сказал Пестов.

Особое внимание уделяется проверке газифицированных квартир, в которых проживают одинокие пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также лица, относящиеся к группам социального риска.

В проверках задействованы инспекторы ГЖИ, сотрудники ГУ МЧС по Московской области и «Мособлпожспас», специалисты «Мособлгаз» и других специализированных организаций, обслуживающих внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, управляющих компаний, а также, при необходимости, представители правоохранительных органов.

В холодное время года такие проверки проводятся наиболее интенсивно, потому что, именно в этот период происходит больше всего несчастных случаев, связанных с нарушениями эксплуатации и техническими неисправностями газового оборудования в квартирах.

«По итогам комиссионных проверок, проведенных с начала 2019 года, выдано уже более 2,5 тысяч предписаний об устранении выявленных нарушений. Наиболее распространенные их выявленных нарушений – эксплуатация неисправных газовых плит и газовых колонок, коррозия внутриквартирного газопровода, а также отсутствие у собственников договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования», – уточняется в материале.

Также с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа в быту, в Московской области ведется системная работа по переводу потребителей на приборы учета нового поколения.

«Современные «умные» газовые счетчики оснащены встроенными запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при обнаружении утечки в газопроводе. По состоянию на начало 2019 года такие приборы учета уже были установлены у более чем 180 тысяч абонентов на территории Московской области», – дополнил Пестов.

Повышение безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является для Подмосковья очень важной задачей. В Московской области – свыше 40,6 тысячи газифицированных многоквартирных домов, это 75% от общего количества МКД на территории региона.