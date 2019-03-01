РИАМО - 1 мар. Столичный Росреестр в 2018 году поставил на кадастровый учет 25 многоквартирных домов, входящих в программу реновации жилищного фонда, сообщается на сайте управления.

«В прошлом году на кадастровый учет поставлено 25 многоквартирных домов (городской программы реновации жилищного фонда – ред.), а также проведено свыше 18 тысяч регистрационных действий в отношении объектов, входящих в программу реновации. Срок рассмотрения таких заявлений в управлении был сокращен с 7 до 3 рабочих дней», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, весь год на базе управления работал штаб по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию.

«Столичный Росреестр, благодаря своевременной постановке объектов на кадастровый учет, содействовал обеспечению ввода полного объема всех запланированных на 2018 год объектов столичной недвижимости. В сравнении с 2017 годом их количество выросло на 30%», – пояснил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 жилых дома.