РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. Ограждение центрального парка в подмосковном Королеве отреставрируют, в ходе работ заменят столбы и очистят элементы ограждения, сообщил начальник отдела координации благоустройства территорий Московской области комитета по архитектуре и градостроительства Алексей Воробьев.

В пятницу жители Королева вместе с сотрудниками администрации, архитекторами и историками обсудили планы дальнейшего благоустройства пешеходного пространства и Акуловского водоканала.

«Второй этап благоустройства предполагает увеличение пешеходного пространства. Сквер Покорителей космоса продолжит пространство между школой №7 и парком. Зона стилистически продолжит сквер Покорителей космоса. Ограждение центрального парка, имеющее историческую ценность, мы планируем реконструировать. Поменяем покосившиеся столбы, элементы ограждения снимем, почистим, какие нужно отреставрируем и вернем на место», – сказал Воробьев.

Кроме того, у ограждения появится своя подсветка. Входная группа в сквер будет оформлена в виде больших крыльев, на основаниях которых будет размещена информация о выдающихся жителях города.

Акуловский водоканал соединит технопарк, иннопарк и бизнес-инкубатор. Эта территория станет центром благоустройства и привлечения инвестиций. Здесь продумали освещение, торговые точки и точки питания, детские площадки.

Строительство данных объектов будет вестись так, чтобы не нанести ущерб зеленым насаждениям. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области.