РИАМО – 1 мар. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, снизился на 7,5 копеек до 65,81 рубля, сообщает Газета.ru.

Это следует из данных на сайте Банка России.

«При этом официальный курс евро уменьшился на 16,43 копейки и составил 74,80 рубля», – отмечается в сообщении.

Ранее отмечалось, что рубль умеренно рос по отношению к доллару на открытии торгов.

«Российский рынок акций также открылся незначительным ростом», – добавляется в материале.