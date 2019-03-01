РИАМО - 1 мар. В Раменском районе Подмосковья перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В марте 2016 года 54-летний обвиняемый совместно с неустановленными лицами разместил в арендуемом помещении одного из торговых центров города Бронницы компьютеры для проведения азартных игр. Для конспирации незаконной игорной деятельности они оборудовали помещение под бильярдный клуб.

«В целях бесперебойной работы игрового заведения мужчина подыскал 31-летнего местного жителя, который выполнял функции администратора и обеспечивал фактическое проведение азартных игр», – отмечается в материале.

Деятельность незаконного игорного заведения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обыска изъяли шесть системных блоков, которые согласно заключению эксперта, соответствует понятию «игровой автомат».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.