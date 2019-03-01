РИАМО - 1 мар. На рекультивацию закрытого полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Аннино» в подмосковном Рузском городском округе направят более 760 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Члены комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию в рамках выездного заседания провели мониторинг текущей ситуации на полигоне ТКО «Аннино» в Рузском округе. Перед встречей с жителями депутаты посетили сам полигон, размещение отходов на котором прекращено с 7 декабря 2016 года.

«Мы убедились, что полигон закрыт, на нем не ведутся работы по приему мусора. Разработан проект рекультивации, пройдены все необходимые экспертизы. Будет проведена рекультивация в течение этого и следующего годов», – сказала председатель комитета Алла Полякова.

Она отметила, что работы по рекультивации полигона включены в подпрограмму ликвидации накопленного экологического ущерба. На эти цели выделено более 761 миллиона рублей из бюджетов федерального, регионального и местного уровней.

В 2017 году был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по рекультивации полигона «Аннино». В целях повышения экологической безопасности предусмотрено устройство защитного экрана полигона и кольцевого дренажа для сбора фильтрата по периметру объекта. Фильтрат будет собираться в накопительную емкость, а затем вывозиться на очистные сооружения. Проектной документацией также предусмотрено восстановление плодородного слоя и растительного покрова рекультивируемых земель.

«Было важно в рамках выездного заседания вместе с депутатами, профильными органами и жителями посмотреть, какие проектные решения приняты. Услышать их мнения и замечания – все ли учтено в проекте, а также взять на контроль сам процесс рекультивации», – добавила Полякова.

По ее словам, будет создана рабочая группа по контролю за ходом работ по рекультивации полигона «Аннино» с привлечением широкого круга общественности.

«В состав рабочей группы включим представителя комитета (Мособлдумы по экологии и природопользованию – ред.), депутатов от округа, а также представителей министерства экологии и природопользования Московской области, депутатов совета депутатов Рузского городского округа, членов общественной палаты, местных жителей. В ближайшее время проработаем все поступившие от жителей запросы, связанные с рекультивацией полигона», – заключила Полякова.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.