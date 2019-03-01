РИАМО – 1 мар. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россиянки успешно реализуют себя в экономике, бизнесе и производстве, сообщает в пятницу Газета.ru.

Данные следуют из приветственной телеграммы, размещенной на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу, что в нашей стране женщины успешно трудятся в самых разных отраслях экономики, на предприятиях, в бизнес-структурах. Они ответственно подходят к делу, эффективно решают серьезные производственные задачи, работают, как говорится, на совесть», – сказал лидер государства.

Президент РФ заверил, что государство продолжит создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин.

Ранее издание сообщало, что вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.