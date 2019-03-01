РИАМО - 1 мар. Свыше 110 миллионов пассажиров перевезли за декабрь 2018 – февраль 2019 года автобусы «Мострансавто», проезд в которых можно было оплатить с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетами с системой NFC, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В 2019 году доля оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты) составила более 16% от всего количества платных поездок. Таким способом с начала 2019 года совершено около 5 миллионов транзакций.

«С начала этого года «Мострансавто» приступило к обслуживанию еще 74 муниципальных и межмуниципальных подмосковных маршрутов в Мытищах, Дмитрове, Щелкове, Химках, Подольске, Ивантеевке, Серпухове, Сергиевом Посаде, Домодедове, Люберцах, Коломне, Наро-Фоминске, Одинцове, Ступине и Шатуре», - отмечается в материале.

За зиму пассажиры оставили более 2 тысяч вещей в салонах автобусов, зданиях автовокзалов и автостанций «Мострансавто». Среди интересных находок оказались коробка с видеокассетами, березовый веник, ледобур и кокошник, которые передали владельцам.